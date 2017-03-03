В МИД Германии заявили о заинтересованности в диалоге с Россией При соблюдении международного права

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о заинтересованности сотрудничества с Россией. Это произошло в четверг в эфире эстонского национального телерадиовещания.

В ходе интервью, Габриэль сказал, что очень важно найти общий язык с российским правительством. Министр добавил, что Россия – великая и могущественная страна, поэтому важно построить с ней диалог. При этом Зигмар Габриэль подчеркнул, что нормализация отношений с РФ невозможна, пока не восстановлена целостность украинских территорий и верховенство международного права.

Напомним, Германия ввела ограничительные меры в отношении РФ после фактического вхождения Крыма в состав России. Для урегулирования ситуации создали рабочую группу в нормандском формате: Германия, Россия, Франция, Украина. Германия отказывается снимать санкции до выполнения всех пунктов Минских договоренностей.