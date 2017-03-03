В Кингисеппе возведут новые очистные сооружения к 2020 году Потратят свыше 900 млн рублей из областного и федерального бюджета

В поселке Сережино в Кингисеппском районе Ленинградской области возведут новые очистные сооружения к 2020 году. Об этом АБН сообщили в администрации региона в пятницу.

Как отметили в правительстве, на строительные работы выделят более 900 млн рублей. Порядка 300 млрд рублей направят из федерального бюджета, еще около 600 млрд потратят из средств бюджета Ленинградской области и частного инвестора. Как сообщили чиновники, деньги на строительство сооружений выделила компания, «владеющая местным „Водоканалом“».

Отметим, ранее с рабочей поездкой в Кингисеппском районе побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он посетил новое здание налоговой службы, детскую школу «Юность» и центр развития малого бизнеса. «В этом году мы возьмемся за очень старую «болезнь» — ЖКХ. Это самая страшная проблема района, и мы хотим решить ее за два года», — отметил губернатор региона.