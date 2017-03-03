В конгресс США внесли проект о предоставлении Украине $150 млн на оборону В том числе, на подготовку, приобретение смертоносного оружия, поставки и услуги

В конгресс США внесли проект о предоставлении Украине $150 млн на оборону. Это произошло в четверг.

Статья о предоставлении Украине ассигнований из государственного бюджета внесена в законопроект, который палата представителей конгресса рассмотрит на следующей неделе. В тексте указана сумма в $150 млн на предоставление помощи, покупку оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг, а также на поддержку армии и разведки Украины.

В тексте подчеркивается, что средства нельзя использовать для закупки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). К деньгам должны иметь доступ госсекретарь и министр обороны США, потратить их они могут до 30 сентября текущего года.

Напомним, США оказывают военную помощь Украине, но официально лишь в виде обмундирования и оборудования. В этом году правительство Штатов запрашивает на оборону $578 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем запрашивала администрация Барака Обамы.