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03.03.17 / 06:53 Новости / Политика / Россия и мир

В конгресс США внесли проект о предоставлении Украине $150 млн на оборону

В том числе, на подготовку, приобретение смертоносного оружия, поставки и услуги

Фото с сайта unrel.org

Фото с сайта unrel.org

В конгресс США внесли проект о предоставлении Украине $150 млн на оборону. Это произошло в четверг.

Статья о предоставлении Украине ассигнований из государственного бюджета внесена в законопроект, который палата представителей конгресса рассмотрит на следующей неделе. В тексте указана сумма в $150 млн на предоставление помощи, покупку оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг, а также на поддержку армии и разведки Украины.

В тексте подчеркивается, что средства нельзя использовать для закупки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). К деньгам должны иметь доступ госсекретарь  и министр обороны США, потратить их они могут до 30 сентября текущего года.

Напомним, США оказывают военную помощь Украине, но официально лишь в виде обмундирования и оборудования. В этом году правительство Штатов запрашивает на оборону $578 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем запрашивала администрация Барака Обамы.

По материалам: ria.ru
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