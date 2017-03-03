Все новости

03.03.17 / 20:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет концерт бывшего гитариста My Chemical Romance

В «Космонавте»

03-exlВ Петербурге пройдет концерт группы бывшего гитариста My Chemical Romance Френка Айеро. Концерт группы Frnkiero And The Patience пройдет 29 марта, сообщили организаторы.

Как передает портал «Санкт-Петербург.ру», последний альбом Frnkiero And The Patience «Parachutes» вышел в прошлом году. С новой программой Фрэнк Айеро выступит в 14 городах России. В Петербурге концерт пройдет в клубе «Космонавт». Билеты стоят от 2 тыс. рублей.

Напомним, My Chemical Romance распались в 2013 году. Айеро играл в группе почти с ее основания – с 2002 года.

Бывший бас-гитарист группы Майки Уэй после распада My Chemical Romance играл в Electric Century и Waterparks. Экс-соло-гитарист и бэк-вокалист Рэй Торо играет сольно. Экс-солист группы Джерард Уэй также записывается сольно, кроме того, рисует комиксы.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017