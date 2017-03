В Петербурге пройдет концерт бывшего гитариста My Chemical Romance В «Космонавте»

В Петербурге пройдет концерт группы бывшего гитариста My Chemical Romance Френка Айеро. Концерт группы Frnkiero And The Patience пройдет 29 марта, сообщили организаторы.

Как передает портал «Санкт-Петербург.ру», последний альбом Frnkiero And The Patience «Parachutes» вышел в прошлом году. С новой программой Фрэнк Айеро выступит в 14 городах России. В Петербурге концерт пройдет в клубе «Космонавт». Билеты стоят от 2 тыс. рублей.

Напомним, My Chemical Romance распались в 2013 году. Айеро играл в группе почти с ее основания – с 2002 года.

Бывший бас-гитарист группы Майки Уэй после распада My Chemical Romance играл в Electric Century и Waterparks. Экс-соло-гитарист и бэк-вокалист Рэй Торо играет сольно. Экс-солист группы Джерард Уэй также записывается сольно, кроме того, рисует комиксы.