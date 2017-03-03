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03.03.17 / 16:48 Новости / Политика / Россия и мир

Экс-депутата Вороненкова объявили в международный розыск

Также суд продлил срок следствия по делу об организации мошенничества

Вороненков розыскБывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявили в международный розыск. Об этом сообщил следователь в пятницу на заседании в московском Басманном суде.

Кроме этого, Следственный комитет до 24 апреля пролонгировал срок следствия по делу Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве. Также СК направил ходатайство о заочном аресте полиитка.

Отметим, Вороненкова подозревают в рейдерском захвате здания в Москве. В 2015 году СК направил документы в Генпрокуратуру на привлечение экс-депутата к ответственности в качестве обвиняемого. В прошлом году Вороненков переехал на Украину.

По материалам: ria.ru
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