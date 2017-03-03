Экс-депутата Вороненкова объявили в международный розыск Также суд продлил срок следствия по делу об организации мошенничества

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявили в международный розыск. Об этом сообщил следователь в пятницу на заседании в московском Басманном суде.

Кроме этого, Следственный комитет до 24 апреля пролонгировал срок следствия по делу Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве. Также СК направил ходатайство о заочном аресте полиитка.

Отметим, Вороненкова подозревают в рейдерском захвате здания в Москве. В 2015 году СК направил документы в Генпрокуратуру на привлечение экс-депутата к ответственности в качестве обвиняемого. В прошлом году Вороненков переехал на Украину.