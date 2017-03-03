WBC отстранил боксера Поветкина на неопределенный срок Его также оштрафовали на $250 тыс.

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил боксера Александра Поветкина на неопределенный срок. Об этом WBC в пятницу сообщил в Twitter.

Совет также оштрафовал Поветкина на $250 тыс. В WBC отметили, что боксер имеет право подать через год заявку на восстановление в организации.

Добавим,ранее допинг-проба спортсмена оказалась положительной. В результате был сорван бой Поветкина с с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Американская сторона потребовала компенсацию в размере $5 млн, российская подала иск на сумму в $34,5 млн. Первый этап разбирательства в суде российская сторона проиграла.