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03.03.17 / 09:12 Новости / Общество / Россия и мир

WBC отстранил боксера Поветкина на неопределенный срок

Его также оштрафовали на $250 тыс.

WBC отстранил Поветкина

Фото: sport-xl.org

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил боксера Александра Поветкина на неопределенный срок. Об этом WBC в пятницу сообщил в Twitter.

Совет также оштрафовал Поветкина на $250 тыс. В WBC отметили, что боксер имеет право подать через год заявку на восстановление в организации.

Добавим,ранее допинг-проба спортсмена оказалась положительной. В результате был сорван бой Поветкина с с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Американская сторона потребовала компенсацию в размере $5 млн, российская подала иск на сумму в $34,5 млн. Первый этап разбирательства в суде российская сторона проиграла.

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