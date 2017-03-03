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03.03.17 / 13:54 Новости / Политика / Россия и мир

В ГД внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах

По словам авторов, его одобрили в ЦИК

законопроект об отменеВ Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах. Об этом в пятницу сообщил сенатор Андрей Клишас.

По словам Клишаса, законопроект одобрили в Центризбиркоме.

«Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так», — сказал он.

Клишас отметил, что проживающие не по месту регистрации россияне могут направить по телефону или эл. почте заявку на голосование по месту пребывания. Заявку нужно направить не позднее, чем за три дня до голосования в Центр обработки обращений, создаваемый ЦИК.

Отметим, Клишас предлагает внести изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». Ранее в ЦИК начали сбор предложений по совершенствованию законодательства.

По материалам: ria.ru
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