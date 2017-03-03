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03.03.17 / 12:08 Новости / Россия и мир / Экономика

ГД рассмотрит законопроект о запрете санкционных продуктов из стран ЕАЭС

Правительство планирует повысить эффективность контроля за запретом отдельных товаров

запрет продуктовВ Госдуму внесли законопроект о запрете оборота на российской территории отдельных категорий товара, которые поступают их государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на сайте ГД.

Речь идет, в первую очередь о товарах, при ввозе которых уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от действующего таможенного тарифа. В пояснительной записке указано, что законопроект поможет повысить эффективность контроля за запретом оборота отдельных категорий товара. Также законопроект обеспечит единые условия оборота товара независимо от видов сделки и способов доставки, указывают авторы.

Добавим, законопроект в прошлом месяце подготовил Минфин. Главная цель документа – запрет сбыта товаров из стран-участников Всемирной торговой организации

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