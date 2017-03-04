«Аэроэкспресс» отменил несколько рейсов в Домодедово Из-за ремонтных работ на путях

«Аэроэкспресс» отменил несколько рейсов в Домодедово вечером субботы и в ночь на воскресенье. Об этом перевозчик сообщил накануне.

Согласно внесенным в расписание изменениям, поезда, отправляющиеся с Павелецкого вокзала в Домодедово, перестанут ходить в субботу с 19:30 до 00:30. Отправление в обратном направлении прекратится с 20:30 до 00:00, также отменены рейсы в 6:00 и 6:30 утра в воскресенье. Компания объяснила это проведением ремонтно-строительных работ на железнодорожном полотне.

Напомним, компания «Аэроэкспресс» перевозит пассажиров по железной дороге от вокзалов Москвы до аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово». За 10 лет работы услугами компании воспользовались более 100 млн человек.