Антироссийские высказывания Демпартии США опасны для мира – СМИ Трамп должен разъяснить гражданам примитивность теорий заговора

Антироссийские высказывания Демпартии США опасны для мира. Об этом в пятницу написал американский колумнист Джек Кервик.

По его словам, Дональд Трамп должен положить конец антироссийской истерии, которую тиражируют его противники. Кервик считает, что президенту необходимо обратиться к нации и убедительно разъяснить им две вещи: примитивность теорий заговора и сумасбродство, с которым демократы высказываются о мировой ядерной державе.

Колумнист называет утверждения о вмешательстве России в выборы смехотворными. Он подчеркивает, что ни одна мировая сила не смогла бы заставить жителей 2600 американских округов проголосовать за Трампа и обеспечить ему победу в 30 штатах из 50.

Кервик заявляет, что это демократы пытаются подорвать американское правительство, ставя под сомнение результаты выборов и демократию. Он считает, что таким образом Демпартия пытается оправдать свое сокрушительно поражение. Кроме того, Кервик заявил, что такими антагонистическими нападками они ставят под угрозу не только национальную, но и мировую безопасность.

Напомним, Дональда Трампа и его администрацию неоднократно обвиняли в связях с Россией. Также представители Демпартии США заявляли, что РФ напрямую повлияла на результаты выборов в Америке. Москва отрицает все подобные обвинения и называет их смешными и не основанными на фактах.