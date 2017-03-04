В Кремле сообщили о готовности РФ бороться с ИГ в одиночку Ранее СМИ сообщили о планах Трампа отложить соглашение с Россией по борьбе с террористами

Россия готова продолжить борьбу с «Исламским государством» (организация запрещена на территории РФ) без помощи США. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Москва и так продолжает (борьбу с ИГ — примечание АБН)», — сказал Песков.

Ранее агентство АР сообщило о планах Трампа отложить достижение соглашения с Россией по совместной борьбе с ИГ.

Напомним, в феврале в Белом доме заявили, что, если удастся «заключить сделку с РФ по борьбе с ИГ», Трамп пойдет на это. Ранее Трамп не раз говорил о желании улучшить отношения с Москвой.