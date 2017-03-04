Центр по примирению оказал помощь 3350 жителям Сирии за сутки Передано 3,4 тонны гуманитарных грузов

Центр по примирению оказал помощь 3350 жителям Сирии за сутки. Об этом в субботу сообщило Минобороны.

За прошедшие сутки Центр по примирению САР провел семь гуманитарных акций в городе Алеппо. В ходе мероприятий жителям семи районов раздали 3 тыс. порций горячей пищи и передали 350 продуктовых комплектов. Всего помощь получили 3350 граждан. Гуманитарных грузов доставлено 3,4 тонны.

Напомним, Центр по примирению Сирийской арабской республики действует с февраля прошлого года. Он ежедневно оказывает помощь тысячам жителей в зоне конфликта и разрушения. Отчет о проведенных мероприятиях Центр публикует каждый день на сайте Минобороны.