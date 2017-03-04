Центристы отказались поддерживать Фийона на президентских выборах Они требуют от Республиканцев заменить кандидата

Центристы отказались поддерживать Фийона на президентских выборах. Об этом в пятницу объявил председатель партии Жан-Кристоф Лагард.

Центристская партия «Союз демократов и независимых», входящая в коалицию с «Республиканцами» отказалась поддерживать кандидата от правоцентристов Франсуа Фийона на президентских выборах во Франции. Партия потребовала «Республиканцев» заменить кандидаты, иначе они готовы выйти из коалиции.

Напомним, ранее центристы приостановили свое участие в избирательной кампании Франсуа Фийона из-за расследования в отношении жены кандидата. Супруги должны явиться на слушание в суд 15 марта. Первый тур выборов назначен на 23 апреля.