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04.03.17 / 00:22 Новости / Политика / Россия и мир

Центристы отказались поддерживать Фийона на президентских выборах

Они требуют от Республиканцев заменить кандидата

франсуа фийонЦентристы отказались поддерживать Фийона на президентских выборах. Об этом в пятницу объявил председатель партии Жан-Кристоф Лагард.

Центристская партия «Союз демократов и независимых», входящая в коалицию с «Республиканцами» отказалась поддерживать кандидата от правоцентристов Франсуа Фийона на президентских выборах во Франции. Партия потребовала «Республиканцев» заменить кандидаты, иначе они готовы выйти из коалиции.

Напомним, ранее центристы приостановили свое участие в избирательной кампании Франсуа Фийона из-за  расследования в отношении жены кандидата. Супруги  должны явиться на слушание в суд 15 марта. Первый тур выборов назначен на  23 апреля.

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