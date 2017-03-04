Глава МИД Британии планирует посетить Россию По приглашению Сергея Лаврова

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Россию в ближайшие недели. Об этом в субботу сообщили в ведомстве.

Джонсон приедет в РФ по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Ожидается, что основными темами переговоры будут отношения Москвы и Лондона, а также Украина и Сирия.

Отметим, в британском МИД уточнили, что визит пройдет в контексте политики «сотрудничай, но остерегайся». В январе Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может начать сотрудничество с Россией в вопросе урегулирования сирийского конфликта. Однако Лондон настаивает на уходе в отставку президента Сирии Башара Асада.