Глава ВТБ озвучил возможный курс доллара к концу 2017 года Доллар будет стоить примерно 61-62 рубля

Глава ВТБ Андрей Костин назвал возможный курс доллара к концу текущего года. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

По мнению Костина, доллар может стоить примерно 61-62 рубля. Такой курс может установиться в связи с покупкой Минфином валюты на внутреннем рынке, считает он.

«Те средства, которые мы сегодня получаем от цены нефти выше, чем $40, таким образом утилизируются, и на эти средства Минфин покупает валюту. Они позволяют стабилизировать курс и избежать каких- то резких колебаний и скачков», — отметил Костин.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что направят 70,5 млрд рублей на покупку валюты в период с 7 марта по 6 апреля. В ведомстве отметили, что при сохранении нынешней конъюнктуры объем средств, которые направляют на покупку валюты, будет выше.