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04.03.17 / 17:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава ВТБ озвучил возможный курс доллара к концу 2017 года

Доллар будет стоить примерно 61-62 рубля

глава втб долларГлава ВТБ Андрей Костин назвал возможный курс доллара к концу текущего года. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

По мнению Костина, доллар может стоить примерно 61-62 рубля. Такой курс может установиться в связи с покупкой Минфином валюты на внутреннем рынке, считает он.

«Те средства, которые мы сегодня получаем от цены нефти выше, чем $40, таким образом утилизируются, и на эти средства Минфин покупает валюту. Они позволяют стабилизировать курс и избежать каких- то резких колебаний и скачков», — отметил Костин.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что направят 70,5 млрд рублей на покупку валюты в период с 7 марта по 6 апреля. В ведомстве отметили, что при сохранении нынешней конъюнктуры объем средств, которые направляют на покупку валюты, будет выше.

По материалам: vesti.ru
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