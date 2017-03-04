Матвиенко оценила готовность Египта к приему самолетов из РФ «Осталось доработать четыре позиции»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила в 90% готовность Египта к приему самолетов из России. Об этом она сообщила в субботу.

Матвиенко заявила, что «остались не до конца исполненными всего лишь четыре позиции этого большого совместного плана». По ее словам, авиасообщение между двумя странами могут возобновить в «ближайшей перспективе».

Напомним, полеты между двумя странами приостановили в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Он направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На борту находились 224 человека. Все они погибли.