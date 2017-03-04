Китай начнет осваивать ресурсы на астероидах к 2025 году Также китайские ученые изучают возможность полета к Юпитеру

Китай начнет осваивать ресурсы на астероидах к 2025 году. Об этом в пятницу сообщил правительственный советник Китая по вопросам космоса Е Пэйцзянь.

Китайская академия космических технологий приступит к освоению ресурсов на астероидах не позднее 2025 года. Миссия по освоению целевого астероида будет отправлена после исследовательской миссии на марс, которая пройдет с 2020 по 2025 годы. По словам Пэйцзяня, сам целевой астероид пока не выбран, но ученые над этим работают.

Кроме того, Китай собирается отправить исследовательскую миссию на Юпитер. Также китайские ученые решили взять с Марса пробу грунта, которая прибудет на Землю к 2030 году.

Напомним, об освоении астероидных ресурсов в настоящее время заявляли в США, Японии и Европейском космическом агентстве. Китай является третьей космической сверхдержавой на планете. Ранее китайские власти заявляли о запуске новой ракеты-носителя к 2018 году.