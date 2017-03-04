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04.03.17 / 18:01 Новости / Политика / Россия и мир

Малайзия выслала посла Северной Кореи из страны

И объявила его персоной нон-грата

Малайзия выслала посла Малайзия приняла решение выслать из страны посла Северной Кореи Кана Чхоля. Об этом в субботу сообщил глава МИД Малайзии Анифа Аман.

Также Кана Чхоля объявили персоной нон-грата в Малайзии. В течение 48 часов ему необходимо покинуть страну.

Напомним, ранее Малайзия приняла решение с 6 марта ввести визовый режим с Северной Кореей из соображений безопасности. В конце зимы в аэропорту Куала-Лумпур страны был убит брат северокорейского лидера Ким Чен Нам. Согласно результатам аутопсии, смерть наступила из-за действия нервнопаралитического вещества.

По материалам: tass.ru
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