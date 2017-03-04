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04.03.17 / 13:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев ожидает роста экономики РФ на 1-2% в этом году

«Экономика вошла в стадию роста»

медвед хитренькийРоссийский премьер Дмитрий Медведев ожидает роста экономики страны на 1-2% в нынешнем году. Об этом он рассказал журналистам.

«Очевидно, что наша экономика вошла, пока, может быть, не так уверенно, в стадию роста, падение закончилось», — сказал Медведев.

По словам Медведева, план действий Кабмина на 2025 года нацелен именно на рост в 3% и выше.

Отметим, на этой неделе Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России с 0,6% до 0,8%. В следующем году ЕК ожидает роста ВВП РФ на 1,1%, против 0,8% ранее. В ведомстве подчеркнули, что улучшение прогноза связано со стабилизацией цен на нефть и курса рубля.

По материалам: tass.ru
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