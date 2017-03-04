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04.03.17 / 06:49 Новости / Политика / Россия и мир

Мэй может не выплатить Евросоюзу 60 млрд евро

Юридически Британия не обязана этого делать

мэй тереза 600x400Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отказаться выплатить Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit. Об этом в субботу сообщили британские СМИ, ссылаясь на источник в правительстве.

По словам источника, нет необходимости выплачивать 60 млрд евро после запуска процесса выхода из ЕС. Он также добавил, что юридически нет закона или соглашения, которые бы обязывали Великобританию выплатить эту сумму. Согласно мнению юристов, платеж могут осуществить, если он будет предусмотрен соглашением об урегулировании, которое должны одобрить обе стороны. Британия может предложить осуществить платеж самостоятельно, если это даст ей эксклюзивный доступ к рынкам ЕС и сотрудничеству  в области правосудия и безопасности.

Напомним, Великобритания выходит из состава Евросоюза по итогам референдума, прошедшего в июне 2016 года. Тереза Мэй обещала запустить процедуру Brexit до конца марта. Ранее предполагалось, что выход из ЕС будет стоить Британии 60 млрд евро. Этот долг включает многолетние обязательства страны.

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