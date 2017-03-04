Милонов просит проверить фильм «Красавица и чудовище» на гей-пропаганду По его словам, он получил множество писем от родителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит проверить фильм «Красавица и чудовище» на гей-пропаганду. Это произошло в субботу.

Виталий Милонов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на наличие гей-пропаганды. Милонов сослался на распространенную в СМИ информацию о персонаже-гомосексуалисте. Депутат назвал это пропагандой греха и извращений. Также парламентарий отметил, что прокат фильма начнется во время весенних школьных каникул, в связи с чем он получил множество писем от родителей.

Напомним, премьера фильма «Красавица и чудовище» назначена в России на 16 марта 2017 года. Виталий Милонов известен активной борьбой за православные традиции, семейные ценности и против ЛГБТ.