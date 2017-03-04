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04.03.17 / 09:01 Новости / Общество / Россия и мир

Милонов просит проверить фильм «Красавица и чудовище» на гей-пропаганду

По его словам, он получил множество писем от родителей

милонов радугаДепутат Госдумы Виталий Милонов просит проверить фильм «Красавица и чудовище» на гей-пропаганду. Это произошло в субботу.

Виталий Милонов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на наличие гей-пропаганды. Милонов сослался на распространенную в СМИ информацию о персонаже-гомосексуалисте. Депутат назвал это пропагандой греха и извращений. Также парламентарий отметил, что прокат фильма начнется во время весенних школьных каникул, в связи с чем он получил множество писем от родителей.

Напомним, премьера фильма «Красавица и чудовище» назначена в России на 16 марта 2017 года. Виталий Милонов известен активной борьбой за православные традиции, семейные ценности и против ЛГБТ.

По материалам: ria.ru
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