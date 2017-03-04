МВФ рассмотрит вопрос о новом транше для Украины в марте Он откладывался из-за отсутствия реформ

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит вопрос о выплате четвертого транша займа для Украины в конце марта. Об этом в организации сообщили в субботу.

Представители МВФ заявили, что достигли договоренностей с Киевом в рамках освоения программы в $17,5 млрд. Они также отметили, что вопрос об очередном транше откладывался из-за отсутствия прогресса с реформами в стране.

В конце 2016 года МВФ сообщил, что будет учитывать долг Украины перед Россией при выделении новых траншей. Осенью прошлого года МВФ одобрил третий транш Киеву в размере $1 млрд. Четырехлетняя программа финансовой помощи Украине была открыта МВФ весной 2015 года. В текущем году власти страны рассчитывают получить от организации около $5,4 млрд.