Пресс-секретарь Обамы опроверг заявление Трампа о «прослушке» Кроме того, Белый дом никогда не вмешивался в расследования Минюста

Пресс-секретарь экс-президента США Барака Обамы Кевин Льюис опроверг обвинения действующего главы государства Дональда Трампа о прослушивании его телефонов во время предвыборной гонки в прошлом году. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Пресс-секретарь также отметил, что никто из администрации бывшего президента не давал указаний о «прослушке» американских людей. Кроме того, администрация Обамы никогда не вмешивалась в расследования, которые проводились Министерством юстиций.

В субботу днем Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что Белый дом прослушивал его телефоны перед президентскими выборами в США в прошлом году. Трамп подчеркнул, что тогда «ничего не нашли». Ранее немецкая газета Der Spiegel написала, что спецслужбы США наблюдали за Трампом. По информации издания, все данные они направляли в Белый дом.