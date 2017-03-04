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04.03.17 / 22:34 Новости / Россия и мир

Пресс-секретарь Обамы опроверг заявление Трампа о «прослушке»

Кроме того, Белый дом никогда не вмешивался в расследования Минюста

США

Фото: vangviet.com

Пресс-секретарь экс-президента США Барака Обамы Кевин Льюис опроверг обвинения действующего главы государства Дональда Трампа о прослушивании его телефонов во время предвыборной гонки в прошлом году. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Пресс-секретарь также отметил, что никто из администрации бывшего президента не давал указаний о «прослушке» американских людей. Кроме того, администрация Обамы никогда не вмешивалась в расследования, которые проводились Министерством юстиций.

В субботу днем Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что Белый дом прослушивал его телефоны перед президентскими выборами в США в прошлом году. Трамп подчеркнул, что тогда «ничего не нашли». Ранее немецкая газета Der Spiegel написала, что спецслужбы США наблюдали за Трампом. По информации издания, все данные они направляли в Белый дом.

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