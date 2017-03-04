Кристина Орбакайте объяснила перенос концертов на Украине Из-за невозможности обеспечить безопасность коллектива и зрителей на концертах

Исполнительница Кристина Орбакайте объяснила перенос концертов на Украине. Об этом она в субботу написала в Instagram.

Решение перенести концерты связано с невозможностью невозможности обеспечить безопасность коллектива и зрителей на концертах в преддверии проведения Евровидения, сообщила Орбакайте. Она уточнила, что концерты переносят по настоянию организаторов.

Отметим, купленные билеты будут действительны и в сентябре, сказала Орбакайте. Однако при желании их можно вернуть. Певица планировала выступить в марте в Одессе, Харькове, Днепре и Киеве