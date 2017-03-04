Косачев: большая ошибка Евросоюза – не оказывать давление на Украину Минские договоренности зависят от украинской стороны

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что не оказывать давление на Украину – большая ошибка Евросоюза. Это произошло в пятницу.

В ходе интервью Косаче отметил, что Россия мало что может сделать с Минскими договоренностями, поскольку от нее ничего не зависит. Ответственность он возложил на украинскую сторону, заявив, что Киев доволен сложившейся ситуацией и может продолжать эскалацию конфликта очень долго. Политик подчеркнул, что Евросоюз мог оказать давление на Украину и заставить ее выполнить условия Минска, однако в ЕС этого не сделали, что является большой ошибкой.

Также в интервью затронули тему Сирии и США. Косачев решительно опроверг доводы о вмешательстве во внутреннюю политику других стран, включая взлом серверов Демпартии Штатов. Он также заявил, что Россия не «за» и не «против» Башара Асада, но не хочет допустить иракского сценария, поэтому ВС РФ участвуют в урегулировании конфликта для последующих мирных реформ.

Напомним, в нарушении Минских соглашений регулярно обвиняют Россию. Москва подобные обвинения отвергает, заявляя, что ответственность за это несет украинская сторона. Также Россию обвиняют в нанесении авиаударов по мирным жителям в Сирии. В РФ заявляют, что удары наносят только по террористам, а США обвиняют в невозможности разграничить умеренную оппозицию от экстремистов.