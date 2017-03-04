Порошенко сообщил о признании голодомора геноцидом Португалией Представитель коммунистов напомнил, что жертвами стали также Россия и Польша

Порошенко сообщил о признании голодомора геноцидом Португалией. Об этом украинский президент написал в субботу в своем Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что парламент Португалии признал голодомор 1932—1933 года геноцидом украинского народа. По сообщению португальских СМИ, инициатором стала Социал-демократическая партия Португалии, которая сравнивала коммунизм с нацизмом. Социалистическая партия практически полным составом воздержалась, а коммунистическая проголосовала против. Представитель коммунистов напомнил, что жертвами голодомора кроме Украины были также Россия и Польша.

Напомним, в декабре Украина просила другие страны признать голодомор 1932—1933 года геноцидом украинского народа. Правительство Украины признает голод тех времен геноцидом. В России принятие такого закона украинскими властями назвали попыткой политизировать историю и разобщить народы России и Украины.