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04.03.17 / 07:39 Новости / Политика / Россия и мир

Пробританская партия сохранила большинство в парламенте Северной Ирландии

Получив на одно место больше

Фото fishki.net

Фото fishki.net

Пробританская партия сохранила большинство в парламенте Северной Ирландии. Об этом в субботу сообщили СМИ.

На прошедших в Северной Ирландии досрочных парламентских выборах пробританская Демократическая юнионистская партия (DUP) смогла удержать большинство мест. Перевес составил 1 тыс. голосов из 800 тыс. участвовавших избирателей. Таким образом,  DUP получила 28 мандатов, а националистическая Шинн Фейн – 27 мест, что на 10 мест больше, чем годом ранее. Новое правительство должно быть сформировано в течение трех недель. Явка составила рекордные 65%.

Напомним, досрочные выборы в парламент назначили после отказа Ассамблеи выставить нового кандидата на пост заместителя первого министра . Предыдущий заместитель первого министра ушел в отставку в знак протеста. Он представлял партию Шинн Фейн.

По материалам: reuters.com
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