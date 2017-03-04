Пробританская партия сохранила большинство в парламенте Северной Ирландии Получив на одно место больше

Пробританская партия сохранила большинство в парламенте Северной Ирландии. Об этом в субботу сообщили СМИ.

На прошедших в Северной Ирландии досрочных парламентских выборах пробританская Демократическая юнионистская партия (DUP) смогла удержать большинство мест. Перевес составил 1 тыс. голосов из 800 тыс. участвовавших избирателей. Таким образом, DUP получила 28 мандатов, а националистическая Шинн Фейн – 27 мест, что на 10 мест больше, чем годом ранее. Новое правительство должно быть сформировано в течение трех недель. Явка составила рекордные 65%.

Напомним, досрочные выборы в парламент назначили после отказа Ассамблеи выставить нового кандидата на пост заместителя первого министра . Предыдущий заместитель первого министра ушел в отставку в знак протеста. Он представлял партию Шинн Фейн.