Протесты против реформы здравоохранения прошли в Лондоне На улицы вышли около 250 тыс. человек

В Лондоне прошли протесты против сокращения расходов на Национальную службу здравоохранения (НСЗ). Митинг состоялся в субботу.

По информации организаторов, количество участников мероприятия достигало 250 тыс. человек, официальных данных нет. Представители полиции отмечают, что нарушений правопорядка во время акции не было.

Добавим, правительство Великобритании собирается урезать расходы бюджета на 3,5 млрд фунтов (порядка $4,4 млрд) до 2020 года. Ожидается, что эти меры коснутся и здравоохранения. В прошлом году власти сократили бюджеты социального обеспечения на 12% в денежном выражении. В то же время спрос на медицинские услуги вырос на 14%.