Все новости

04.03.17 / 08:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Пять молдавских производителей вин могут получить разрешение на экспорт в Россию

Им разрешено предоставить пробы продукции для анализа

Пять молдавских производителей вин могут получить разрешение на экспорт в Россию. Об этом в субботу сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор рассмотрел материалы молдавских органов по безопасности винодельческой продукции. По результатам взаимодействия служб, пяти компаниям разрешили предоставить пробы для получения разрешения на экспорт товаров в Россию. В числе предприятий: CRICOVO, Chateau Vartely, CASTEL MIMI, Lion-Gri, Молдюгвин. Также предприятия KVINT и KAZAK-VIN SA, имеющие право экспорта, могут предоставить пробу новой продукции.

Напомним, в 2006 году РФ ввела ограничение на импорт вин из Молдовы. Кроме того российские власти в 2014 году ограничили ввоз молдавских фруктов.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017