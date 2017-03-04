Пять молдавских производителей вин могут получить разрешение на экспорт в Россию Им разрешено предоставить пробы продукции для анализа

Пять молдавских производителей вин могут получить разрешение на экспорт в Россию. Об этом в субботу сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор рассмотрел материалы молдавских органов по безопасности винодельческой продукции. По результатам взаимодействия служб, пяти компаниям разрешили предоставить пробы для получения разрешения на экспорт товаров в Россию. В числе предприятий: CRICOVO, Chateau Vartely, CASTEL MIMI, Lion-Gri, Молдюгвин. Также предприятия KVINT и KAZAK-VIN SA, имеющие право экспорта, могут предоставить пробу новой продукции.

Напомним, в 2006 году РФ ввела ограничение на импорт вин из Молдовы. Кроме того российские власти в 2014 году ограничили ввоз молдавских фруктов.