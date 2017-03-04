Очередной раунд переговоров по Сирии завершился с надеждой Но без прорыва

Очередной раунд переговоров по Сирии завершился с надеждой. Об этом стало известно в субботу.

Четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии завершился без прорыва, но с надеждой на улучшение результата в следующем раунде. Спецпосланник Генсека ООН Стаффан де Мистура возобновил переговорный процесс после десятимесячной паузы. При этом он отметил большой вклад России.

Основной повесткой были темы выборов, разработки конституции и проведения выборов. Оппозиционные группы так и не смогли прийти к соглашению.

Напомним, четвертый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта стартовал в Женеве 23 февраля. Кроме того, 14-15 марта в Астане состоится очередная встреча, на которой обсудят закрепление перемирия в Сирии. Предполагаемая дата начала пятого раунда переговоров назначена 20-23 марта, но она может измениться, в зависимости от переговоров в Астане.