Советники Трампа требуют уволить назначенцев Обамы – СМИ По мнению советников, именно назначенцы Обамы виноваты в утечках

Советники Трампа требуют уволить назначенцев Обамы. Об этом в пятницу сообщили СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Советники президента США Дональда Трампа заявили, что чиновники, назначенные Бараком Обамой, не лояльны к Трампу и играют против него. В связи с этим советники настаивают на увольнении назначенце экс-президента. Также их обвиняют в регулярных утечках информации.

Напомним, из Белого дома регулярно происходят утечки информации, которые решительно осуждает президент Трамп. Накануне были разработаны меры по борьбе с нелегальными утечками, которые также попали в СМИ раньше официального анонса.