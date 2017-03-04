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04.03.17 / 04:58 Новости / Политика / Россия и мир

Советники Трампа требуют уволить назначенцев Обамы – СМИ

По мнению советников, именно назначенцы Обамы виноваты в утечках

США

Фото: vangviet.com

Советники Трампа требуют уволить назначенцев Обамы. Об этом в пятницу сообщили СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Советники президента США Дональда Трампа заявили, что чиновники, назначенные Бараком Обамой, не лояльны к Трампу и играют против него. В связи с этим советники настаивают на увольнении назначенце экс-президента. Также их обвиняют в регулярных утечках информации.

Напомним, из Белого дома регулярно происходят утечки информации, которые решительно осуждает президент Трамп. Накануне были разработаны меры по борьбе с нелегальными утечками, которые также попали в СМИ раньше официального анонса.

По материалам: politico.com
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