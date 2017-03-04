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04.03.17 / 17:00 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп обвинил Обаму в «прослушке» телефона

«хороший юрист смог бы сделать хорошее дело из этого факта»

трамп обвинилПрезидент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента страны Барака Обаму в прослушивании его телефона перед выборами главы государства. Об этом Трамп в субботу написал в Twitter.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама «прослушивал меня» в Трамп-тауэр прямо перед победой. Ничего не нашел. Это же маккартизм!», — сообщил Трамп.

Он также отметил, что ««хороший юрист смог бы сделать хорошее дело из этого факта».

Отметим, ранее издание Der Spiegel написало, что американские спецслужбы вели наблюдение за Трампом. Всю информацию, по версии журнала, они передавали в Белый дом.

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