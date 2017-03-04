Трамп посоветовал детям не заниматься политикой Вместо этого лучше заработать больше денег

Дональд Трамп посоветовал детям не заниматься политикой. Это произошло в пятницу в католической школе во Флориде.

Президент США во время визита в католическую школу в Пайн-Хиллс, штат Флорида, посоветовал одной из учениц четвертого класса не заниматься политикой. Школьница сказала, что хочет создать свою компанию, когда вырастет. Трамп одобрил амбиции ученицы, сказав, что лучше заработать побольше денег.

В конце беседы дети подарили президенту поздравительную открытку и сделали совместную фотографию. Трампа в поездке сопровождали губернатор Флориды Рик Скотт, сенатор Марко Рубио, министр образования Бетси Девос и дочь президента со своим мужем.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении потратить на развитие инфраструктуры США один триллион долларов. Он также обещал вскоре провести налоговую реформу и реформу здравоохранения.