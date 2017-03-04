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04.03.17 / 13:35 Новости / Россия и мир / Финансы

Правительство ужесточило требования к обслуживающим фонды капремонта банкам

Появилось два дополнительных условия

требования к банкам

Фото АБН

Российское правительство одобрило документ, который ужесточает требования к банкам, размещающих у себя средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Документ в субботу опубликовали на сайте Кабмина.

Постановление установило для банков два дополнительных требования. Так, банки должны быть участниками системы страхования вкладов находиться под контролем Центробанка, либо Агентства по страхованию вкладов.

Отметим, в документе указано, что принятые изменения смогут сократить риски отзыва лицензии у банка, в котором размещены временно свободные средства фонда капитального ремонта. В 2012 году Госдума приняла закон о создании региональных систем капремонта в многоквартирных домах. Первые региональные системы начали работать в 2014 году.

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