Правительство ужесточило требования к обслуживающим фонды капремонта банкам Появилось два дополнительных условия

Российское правительство одобрило документ, который ужесточает требования к банкам, размещающих у себя средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Документ в субботу опубликовали на сайте Кабмина.

Постановление установило для банков два дополнительных требования. Так, банки должны быть участниками системы страхования вкладов находиться под контролем Центробанка, либо Агентства по страхованию вкладов.

Отметим, в документе указано, что принятые изменения смогут сократить риски отзыва лицензии у банка, в котором размещены временно свободные средства фонда капитального ремонта. В 2012 году Госдума приняла закон о создании региональных систем капремонта в многоквартирных домах. Первые региональные системы начали работать в 2014 году.