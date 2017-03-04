На границе с Турцией упал сирийский военный самолет Пилот катапультировался

Военный самолет МиГ-23, принадлежащий, предположительно, военно-воздушным силам Сирии, разбился рядом с сирийско-турецкой границей. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. Он может находиться как на турецкой, так и на сирийской стороне.

Причина крушения не уточняется. Премьер-министр Турции отметил, что это могли быть погодные условия. В настоящее время ведутся поиски пилота. Ранее члены террористической организации «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) заявили, что сбили сирийский истребитель МиГ-21 на северо-западе Сирии.