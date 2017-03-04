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04.03.17 / 23:34 Новости / Россия и мир

В моногородах создадут 600 тыс. рабочих мест к 2025 году

Из них 230 тыс. – к концу 2019

Моногород фото с сайта nnm.meВ моногородах России собираются создать 600 тыс. новых рабочих мест к 2025 году. Об этом в субботу заявил заместитель главы Минэкономразвития России Александр Цыбульский.

Он отметил, что в настоящее время ведется онлайн-мониторинг социально-экономического развития моногородов. В планах министерства увеличить количество рабочих мест в них до 230 тыс. к концу 2019 года.

Минэкономразвития начало заниматься поддержкой моногородов с 2013 года. Ранее ведомство выделило 15,9 млрд рублей на финансирование программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году и плановый период 2018—2019 годах. В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал выделить порядка 6,5 млрд рублей таким поселениям в 2017 году. Он также отметил необходимость развивать в них малый и средний бизнес.

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