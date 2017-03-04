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04.03.17 / 09:22 Новости / Политика / Россия и мир

В Пекине заявили об устаревшем представлении США о Китае

Китай будет решать противоречия между странами по мере их возникновения

КНР флаг китайВ Пекине заявили об устаревшем представлении США о Китае. Это произошло в субботу.

Представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин на субботней встрече сообщила журналистам, что в Вашингтоне о современном Китае знают не очень много. Фу Ин также заявила, что во время предвыборной кампании в США все заявления кандидатов о КНР не соответствовали действительности.

По словам представителя ВСНП, это связано с недостатком информации из первых уст в СМИ. Затрагивая тему политики, Фу Ин отметила, что Соединенные Штаты сейчас определяют свой внешнеполитический курс. Она выразила надежду, что направление будет позитивным, но подчеркнула готовность Китая решать возникающие противоречия по мере их возникновения.

Напомним, во время предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Китай забирает американские рабочие места. Он заявлял о намерении пересмотреть торговые соглашения с Китаем. Накануне Трамп назвал КНР великими валютными манипуляторами.

По материалам: ria.ru
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