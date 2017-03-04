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04.03.17 / 01:26 Новости / Общество / Россия и мир

В СПЧ при президенте РФ заработал совет правозащитному и гражданскому просвещению

Первым действием совета будет оценка существующих программ

В СПЧ при президенте РФ заработал совет правозащитному и гражданскому просвещению. Об этом Совет сообщил в пятницу.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека стартовала работа «Экспертного совета по правозащитному образованию и гражданскому просвещению». Рабочую группу утвердили в феврале.

По словам председателя рабочей группы Экспертного совета Ирины Киркоры, первым действием станет оценка существующих в России программ по правозащитному просвещению на предмет содержательности и методологии. Кроме того, рабочая группа создаст площадки, где можно будет обсудить вопросы гражданского правового просвещения.

Напомним, СПЧ при президенте РФ существует с 2004 года. Он занимается консультативной деятельностью для реализации прав и свобод граждан России.

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