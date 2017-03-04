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04.03.17 / 11:37 Новости / Политика / Россия и мир

Представитель Трампа встречался с главным раввином России — СМИ

Встреча могла произойти летом 2016 года

Фото dni.ru

Фото dni.ru

Джейсон Гринблатт, который ранее был главным юристом Trump Organization, встречался с главным раввином России Берлом Лазаром. Об этом пишет издание The New York Times.

В настоящий момент Гринблатт занимает пост спецпредставителя администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах. По информации NYT, он встретился с Лазаром летом прошлого года во время предвыборной кампании в Америке. Как пишет газета, Лазар обсуждал с представителем Трампа проблему антисемитизма, живущих в РФ евреев и российское общество в целом. Гринблатт подчеркнул, что на встрече не поднимались вопросы российско-американских отношений.

Добавим, ранее CNN сообщил, что Гринблатт на посту спецпредставителя планировал заняться вопросом отношений США и Кубы, а также вопросами урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Напомним, выборы главы США прошли в ноябре. Основным соперником Трамбы была бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

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