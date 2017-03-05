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05.03.17 / 02:56 Новости / Общество / Россия и мир

Более 100 человек погибли от голода в Сомали за двое суток

Из-за начавшейся в регионе засухи

Сомали

Фото: newsinphoto.ru

Порядка 110 человек погибли из-за голода на юге Сомали за прошедшие двое суток. Об этом накануне передает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Хасана Али Хайре.

По словам премьер-министра, голод вызван начавшейся в регионе засухой. Кроме того, большое количество смертей зарегистрировано в результате расстройств желудочно-кишечного тракта.

По информации ООН, около 5 млн жителей полуострова Африканский Рог, на котором находятся Сомали и Эфиопия, остро нуждаются в продовольствии. Ранее проблему голода в регионе поднимал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В частности, он заявил о том, что для решения проблемы на востоке Африки государства-члены ООН должны внести не менее $4,4 млрд.

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