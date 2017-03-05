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05.03.17 / 08:41 Новости / Россия и мир

Агентство AP согласилось не указывать электронный адрес супруги вице-президента США

Но оставит его в опубликованном материале

Фото с сайта nrusw.com

Фото с сайта nrusw.com

Агентство Associated Press согласилось не указывать электронный адрес Карен Пенс, супруги вице-президента США Майка Пенса, в последующих публикациях издания. Такое заявление сделала директор управления АР по связям со СМИ Лорен Истон в воскресенье.

Однако агентство не станет удалять действующий адрес Карен Пенс из опубликованного материала. По словам представителя издания, это связано с «важными вопросами открытости» информации.

Ранее Майк Пенс потребовал от агентства принести извинения своей супруге за публикацию ее личного адреса электронной почты в открытом доступе. В материале говорилось о том, что вице-президент США, будучи губернатором Индианы, использовал частный аккаунт для деловой переписки. В частности, для обсуждения вопросов национальной безопасности. Также утверждалось, что этот адрес был взломан летом 2016 года.

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