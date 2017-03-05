Агентство AP согласилось не указывать электронный адрес супруги вице-президента США Но оставит его в опубликованном материале

Агентство Associated Press согласилось не указывать электронный адрес Карен Пенс, супруги вице-президента США Майка Пенса, в последующих публикациях издания. Такое заявление сделала директор управления АР по связям со СМИ Лорен Истон в воскресенье.

Однако агентство не станет удалять действующий адрес Карен Пенс из опубликованного материала. По словам представителя издания, это связано с «важными вопросами открытости» информации.

Ранее Майк Пенс потребовал от агентства принести извинения своей супруге за публикацию ее личного адреса электронной почты в открытом доступе. В материале говорилось о том, что вице-президент США, будучи губернатором Индианы, использовал частный аккаунт для деловой переписки. В частности, для обсуждения вопросов национальной безопасности. Также утверждалось, что этот адрес был взломан летом 2016 года.