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05.03.17 / 02:35 Новости / Россия и мир

Белый дом снижает финансовую помощь другим странам

Сокращения должны профинансировать военные расходы

США

Фото: vangviet.com

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о сокращении финансовой помощи другим странам. Об этом накануне заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

По его словам, эти сокращения позволят профинансировать военные расходы США. Ожидается, что они будут увеличены на $54 млрд.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с уменьшением бюджета Госдепартамента на 37%. Добавим, вопросы государственных расходов также затрагивались в обращении Дональда Трампа к Конгрессу США. В частности, глава государства призвал конгрессменов одобрить законопроект, позволяющий вложить порядка $1 трлн в инфраструктуру страны.

По материалам: foxbusiness.com
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