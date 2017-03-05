Белый дом снижает финансовую помощь другим странам Сокращения должны профинансировать военные расходы

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о сокращении финансовой помощи другим странам. Об этом накануне заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

По его словам, эти сокращения позволят профинансировать военные расходы США. Ожидается, что они будут увеличены на $54 млрд.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с уменьшением бюджета Госдепартамента на 37%. Добавим, вопросы государственных расходов также затрагивались в обращении Дональда Трампа к Конгрессу США. В частности, глава государства призвал конгрессменов одобрить законопроект, позволяющий вложить порядка $1 трлн в инфраструктуру страны.