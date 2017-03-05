Bloomberg опубликовал рейтинг пятисот самых богатых людей мира В первой сотне есть несколько россиян

Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров, в первую сотню которого вошли россияне. Он был опубликован в воскресенье.

Первое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс ($85,6 млрд), второе – американский предприниматель Уоррен Баффет ($78,9 млрд). Тройку замыкает глава Amazon Джефф Безос ($73,5 млрд).

На 51 месте один из основных владельцев и глава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин ($16,6 млрд). Основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов занял 54 место ($16,5 млрд). Глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг оказался на 62 месте рейтинга ($14,8 млрд). Основатель USM Holdings Алишер Усманов ($13,9 млрд).

Глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занял 71 ($13,9 млрд), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман – 74 ($13,4 млрд). Первую сотню миллиардеров замыкает основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($11,6 млрд).