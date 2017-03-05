Британия выделит Ираку 10млрд фунтов на инфраструктурные проекты Средства будут выделены в виде займов

Великобритания выделит Ираку 10 млрд фунтов (более $12 млрд) на развитие инфраструктурных проектов. Об этом пишет в воскресенье Reuters со ссылкой на источники в иракском министерстве финансов.

По словам источника, государство получит деньги от Великобритании в виде займов. Он не стал раскрывать детали сделки.

Иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что глава минфина Ирака Абдель-Разак аль-Иса подтвердил подписание меморандума с Лондоном. Он пояснил, что сделка заключена на 10 лет.

Напомним, накануне глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант напомнил о важности борьбы с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. Он заявил, что британцы должны сотрудничать с Россией в этой сфере.