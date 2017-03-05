ЦБ Китая спрогнозировал рост ВВП страны на 6,5% в 2017 году Это худший показатель за последние 26 лет

Центральный банк Китая сообщил, что темпы роста экономики страны составят 6,5% или выше в 2017 году. Это следует из доклада Государственного комитета по реформам и развитию КНР.

Авторы документа подчеркивают, что это худший показатель за последние 26 лет. Кроме того, ожидается, что в будущем году дефицит бюджета составит 3% от ВВП (около $346 млрд).

Добавим, в КНР происходит постепенное замедление темпов роста экономики. Так, в прошлом году рост ВВП составил 6,7%. В 2015 — 6,9%. Однако данные совпали с официальным прогнозом властей.