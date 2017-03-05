Центр по примирению передал сирийцам 8 тонн гуманитарной помощи за сутки Жители получили 1,4 тыс. продовольственных наборов

Российский Центр по примирению враждующих сторон передал 8 тонн гуманитарной помощи жителям Сирии за прошедшие сутки. Информационный бюллетень Минобороны опубликовало в воскресенье.

Жители провинции Алеппо получили 1 тыс. продовольственных наборов и 1 тонну хлеба. Еще 400 наборов передали жителям провинции Дамаск.

Всего за прошедшие сутки гуманитарную помощь от российской стороны получили более 2 тыс. сирийцев. Добавим, в течение суток представители Организации объединенных наций (ООН) и международные партнеры продолжали оказывать медицинскую, юридическую и психологическую помощь жителям Сирии. Российский Центр по примирению создан в 2016 году. Доставка гуманитарных грузов и оказание помощи мирному населению страны – основное направление деятельности центра.