Все новости

05.03.17 / 06:43 Новости / Россия и мир

Центр по примирению передал сирийцам 8 тонн гуманитарной помощи за сутки

Жители получили 1,4 тыс. продовольственных наборов

Российский Центр по примирению

Фото: defence.ru

Российский Центр по примирению враждующих сторон передал 8 тонн гуманитарной помощи жителям Сирии за прошедшие сутки. Информационный бюллетень Минобороны опубликовало в воскресенье.

Жители провинции Алеппо получили 1 тыс. продовольственных наборов и 1 тонну хлеба. Еще 400 наборов передали жителям провинции Дамаск.

Всего за прошедшие сутки гуманитарную помощь от российской стороны получили более 2 тыс. сирийцев. Добавим, в течение суток представители Организации объединенных наций (ООН) и международные партнеры продолжали оказывать медицинскую, юридическую и психологическую помощь жителям Сирии. Российский Центр по примирению создан в 2016 году. Доставка гуманитарных грузов и оказание помощи мирному населению страны – основное направление деятельности центра.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017