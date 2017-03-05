EM Holding выйдет из прямых учредителей «Эха Москвы» Из-за предписания Роскомнадзора

Американская компания EM Holding вышла из прямых учредителей «Эха Москвы». Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

«Акционеры американской компании EM Holding согласились выйти из прямых учредителей Эхо Москвы, выполняя предписание Роскомнадзора», — написал Венедиктов.

Напомним, 10 февраля стало известно, что Роскомнадзор направил информационное письмо в «Эхо Москвы». Ведомство попросила радиостанцию до 15 февраля привести структуру компании в соответствие с российским законодательством.

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявлял, что Роскомнадзор просит «Эхо Москвы» решить вопрос с учредительными документами. Он добавлял, что ситуация носит «технический характер».