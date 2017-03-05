Эрдоган сравнил с нацизмом политику немецких властей по отношению к Турции Он сказал, что другим странам придется уважать Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что нынешняя политика властей ФРГ по отношению к Анкаре можно сравнить с нацизмом. Такое заявление политик сделал в воскресенье.

«Эй, Германия, вы и близко не стоите к демократии. Ваши действия не отличаются от действий нацистов в прошлом. Голландия поступила так же, и другие, наверное, потом подтянутся», — предположил он. Эрдоган предостерег другие страны и сказал, что им придется уважать Турцию, если они не хотят поучить отрицательный результат.

Напомним, в минувший четверг власти города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление главы турецкого Минюста Бекира Боздага. Министр посетил Германию накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. Боздаг счел это «непремлимым», отказался встречаться со своим немецким коллегой Хайко Маасом и уехал из страны.