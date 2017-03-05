Объем прямых инвестиций Китая за рубеж в 2017 году составит $170 млрд Премьер КНР пообещал бороться с протекционизмом

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж в 2017 году составят $170 млрд. Об этом говорится в проекте плана социально-экономического развития КНР на текущий год год, обнародованном в воскресенье.

«В 2017 году предполагаемый объем прямых инвестиций в зарубежные нефинансовые активы удержится на уровне 2016 года ($170 млрд)», — сказано в документе. Также там говорится о вложениях в автомобильную инфраструктуру и инфраструктуру для водного транспорта. Правительство планирует инвестировать в них $262 млрд до конца года.

Добавим, ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай намерен бороться с протекционизмом. Он добавил, что КНР поддерживает экономическую глобализацию и считает, что он должна быть «инклюзивной, взаимовыгодной и равноправной».

Напомним, в 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь». Ключевые направления стратегии - экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Власти КНР намерены создать торговый коридор для прямых поставок товаров с Востока на Запад.