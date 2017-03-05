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05.03.17 / 22:42 Новости / Общество / Россия и мир

Правительство Израиля одобрило декриминализацию марихуаны

Штраф составит $265

Флаг израиль израиля (1)Правительство Израиля одобрило предложение заменить уголовное наказание денежным штрафом для тех, кто впервые попадается на употреблении марихуаны. Об этом в воскресенье пишет издание The Times of Israel.

По предварительной информации, для тех, кто впервые попадется на нарушении, штраф составит $265, во второй раз — $570. Если нарушителя поймают в третий раз, его направят пройти курс лечения от зависимости, и только на четвертый раз наступает уголовная ответственность.

Для тех, кто занимается продажей и выращиванием марихуаны сохранится уголовное наказание. Теперь инициативу должны ратифицировать в парламенте. Добавим, в настоящее время в Израиле можно легально употреблять марихуану по медицинским показаниям. Лицензию на это имеют порядка 25 тыс. жителей страны.

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